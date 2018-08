Zucchi completa la ristrutturazione del debito, titolo brilla

editato in: da

(Teleborsa) – Protagonista Zucchi, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 18,59%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Zucchi rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Analizzando lo scenario di Zucchi si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,0225 Euro. Prima resistenza a 0,0241. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,0215.

Vincenzo Zucchi ha completato la sottoscrizione di un accordo integrativo dell’accordo di ristrutturazione del debito del 23 dicembre 2015, avente ad oggetto la possibilità di costituire un patrimonio destinato ad un unico affare come metodo alternativo rispetto al conferimento del Ramo di Azienda in SPV ed al conferimento degli Immobili in un Fondo Immobiliare, entrambi già previsti nell’Accordo di Ristrutturazione del debito.

All’accordo Integrativo ha aderito il pool di banche creditrici composto da Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banca Popolare di Milano, Unione di Banche Italiane, Banca Nazionale del Lavoro, nonché da Loan Agency Services, Dea Capital Alternative Funds SGR, Zucchi, Astrance Capital SAS e Astrance Capital SA.