Zooplus, titolo supera nuovo prezzo di OPA Hellman&Friedman

editato in: da

(Teleborsa) – Brilla Zooplus, che passa di mano con un aumento del 7,92%, attestandosi a 469. Il titolo del colosso europeo della vendita online di articoli per animali domestici ha superato il nuovo prezzo dell’offerta pubblica di acquisto (OPA) della società di private equity statunitense Hellman & Friedman.

Nella giornata di ieri, Hellman & Friedman ha annunciato, a seguito di colloqui con zooplus, di aumentare il corrispettivo per l’OPA di 70 euro, portandola quindi a 460 euro in contanti per ogni azione della società tedesca. Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza di zooplus hanno accolto con favore l’aumento del corrispettivo e continuano a sostenere l’offerta di acquisto e a raccomandare l’accettazione. Il nuovo corrispettivo implica una valutazione azionaria diluita di circa 3,29 miliardi di euro.

Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 473,5 e successiva a 484,7. Supporto a 462,3.