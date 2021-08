Zooplus, titolo fa +40% e si allinea a prezzo di OPA Hellman&Friedman

editato in: da

(Teleborsa) – La società di private equity statunitense Hellman & Friedman lancerà un’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria su Zooplus, uno dei più grandi rivenditori online di articoli per animali domestici in Europa, il quale ha beneficiato della maggiore domanda online durante la pandemia. Il gruppo tedesco – fondato nel 1999 e che ora rivende in 30 Paesi europei – ha chiuso un 2020 record con ricavi in crescita del 18% a 1,8 miliardi e una redditività quintuplicata a 63,3 milioni di euro. Ha come obiettivo vendite a quota 3,4-3,8 miliardi di euro nel 2025.

H&F intende offrire agli azionisti di zooplus 390 euro per azione in contanti, il che implica una valutazione azionaria diluita di circa 3 miliardi di euro. Ciò rappresenta un premio del 5o% sul prezzo medio ponderato del volume a tre mesi e un premio del 40% sul prezzo di chiusura del 12 agosto 2021. La società di private equity sottolinea che, dato il forte sviluppo del prezzo delle azioni di zooplus negli ultimi 12 mesi, l’offerta è anche del 34% al di sopra del suo massimo storico. Intanto, il titolo segna un +40% in Borsa, allineandosi al corrispettivo dell’offerta.



Zooplus ha affermato che sia il consiglio di amministrazione che il consiglio di sorveglianza accolgono con favore l’offerta di acquisizione e intendono raccomandare agli azionisti di accettarla. Per condurre l’operazione Hellman & Friedman userà un veicolo chiamato Zorro e ha posto come soglia minima dell’offerta il 50% delle adesioni. In caso di chiusura positiva dell’offerta, Hellman & Friedman intende procedere al delisting di Zooplus.

“Il mercato europeo degli animali da compagnia in rapida evoluzione offrirà opportunità significative per i player che padroneggeranno il continuo spostamento verso l’online e aumenteranno la scelta di prodotti e servizi rilevanti per gli amanti degli animali – ha affermato Cornelius Patt, CEO di zooplus – Con Hellman & Friedman, acquisiamo competenze settoriali aggiuntive, supporto pratico, flessibilità finanziaria e attenzione a lungo termine necessarie per cogliere questa opportunità di mercato unica in modo migliore e più efficace”.