Zooplus, Hellman & Friedman alza di nuovo la posta

(Teleborsa) – Hellman & Friedman alza nuovamente la posta su Zooplus, dopo averla già aumentata da 390 a 460 euro per azione in contanti lo scorso mese.

L’offerta da 470 euro per azione di Hellman & Friedman per Zooplus arriva dopo che EQT ha superato la precedente offerta da 460 euro per azione della società statunitense il mese scorso.

Il titolo del colosso europeo della vendita online di articoli per animali domestici, quotato sulla piazza di Francoforte, passa di mano con un -0,21% a 482 euro per azione, superando ampiamente il prezzo dell’offerta pubblica di acquisto (OPA).

(Foto: Video Media Studio Europe)