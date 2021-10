Zoom, salta l’acquisizione da 15 miliardi di dollari di Five9

(Teleborsa) – Gli azionisti di Five9, società quotata al Nasdaq e attiva nel campo dei contact center basati sul cloud, hanno respinto l’offerta da 14,7 miliardi di dollari ricevuta da Zoom, società il cui programma di videocall ha sperimentato un vero e proprio boom durante la pandemia. L’annullamento dell’operazione – che sarebbe stata la più grande acquisizione di Zoom – è un duro colpo al piano della società di espandere la sua offerta dopo la crescita alimentata della pandemia.

“Abbiamo avuto l’opportunità di impegnarci ampiamente con i nostri azionisti dall’annuncio dell’operazione – ha commentato Rowan Trollope, CEO di Five9 – Apprezziamo molto il loro feedback e la fiducia nelle prospettive future di Five9 e condividiamo le loro opinioni sul significativo potenziale di creazione di valore come azienda autonoma. Non vediamo l’ora di condividere ulteriori informazioni sui nostri piani per fornire una continua sovra-performance del settore e una crescita redditizia”.



Il titolo di Zoom ha perso il 35% dal suo massimo degli ultimi 6 mesi, registrato a inizio luglio, anche perché il gigante delle conferenze virtuali ha riportato una crescita più lenta in occasione del comunicato sugli utili del secondo trimestre. I proxy advisor ISS e Glass Lewis avevano raccomandato agli azionisti di Five9 di votare contro l'accordo, citando le prospettive più cupe per Zoom.