Zoom in rosso, titolo non festeggia acquisto Five9 per 14,7 milioni di dollari

(Teleborsa) – Affonda sul mercato Zoom Video Communications, che soffre con un calo del 4,43%.

La società di servizi di teleconferenza ha annunciato di avere raggiunto l’accordo per il takeover di Five9, per una valutazione dell’azienda di San Ramon di 14,7 miliardi di dollari.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all’indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Zoom Video Communications rispetto all’indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.



Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 340,7 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 354,3. Il peggioramento di Zoom Video Communications è evidenziato dall’incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 335,4.