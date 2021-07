Zoom acquisisce Five9 per 14,7 milioni di dollari

editato in: da

(Teleborsa) – Zoom, società il cui programma di videocall ha sperimentato un vero e proprio boom durante la pandemia, ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di Five9, società quotata al Nasdaq e attiva nel campo dei contact center basati sul cloud. L’operazione prevede una transazione all-stock del valore di circa 14,7 miliardi di dollari. In particolare, gli azionisti di Five9 riceveranno 0,5533 azioni ordinarie di Classe A di Zoom per ogni azione di Five9. Ciò rappresenta un prezzo per azione Five9 di 200,28 dollari, pari a un premio di quasi il 13% sul prezzo di chiusura del 16 luglio.

Zoom prevede che l’acquisizione contribuirà a migliorare le sue possibilità di business con i clienti aziendali e consentirà di accelerare la sua crescita a lungo termine, aggiungendo il mercato dei contact center (ovvero il call center evoluto che integra le funzionalità di telecomunicazione con i sistemi informativi) da 24 miliardi di dollari. Dopo la chiusura della transazione, Five9 sarà un’unità operativa di Zoom e Rowan Trollope (CEO di Five9) diventerà presidente di Zoom e continuerà come CEO di Five9, riportando a Eric Yuan (CEO di Zoom).



“Siamo continuamente alla ricerca di modi per migliorare la nostra piattaforma e l’aggiunta di Five9 è una scelta naturale che offrirà ancora più felicità e valore ai nostri clienti – ha affermato Eric S. Yuan, amministratore delegato e fondatore di Zoom – Zoom si basa sulla convinzione fondamentale che una tecnologia di comunicazione robusta e affidabile consente interazioni che creano maggiore empatia e fiducia, e riteniamo che ciò sia particolarmente vero per il coinvolgimento dei clienti. Le aziende comunicano con i propri clienti principalmente attraverso il contact center e riteniamo che questa acquisizione crei una piattaforma leader di coinvolgimento dei clienti, che aiuterà a ridefinire il modo in cui le aziende di tutte le dimensioni si connettono con i propri clienti“.