editato in: da

(Teleborsa) – Il clima affari nella Zona Euro si è mostrato stabile nel mese di settembre, non riuscendo ad invertire il trend di rallentamento rilevato per quattro mesi consecutivi.

In base ai numeri forniti dalla Commissione Europea, l’indice del clima affari si è confermato a 1,21 punti come nel mese di agosto (1,22 la prima lettura). Il dato si mostra comunque superiore alle attese degli analisti che erano per un calo più marcato a 1,19 punti.

(Foto: Lukasz Kobus – © Unione Europea)