(Teleborsa) – Il clima affari nella Zona Euro mostra segnali di peggioramento.

In base ai numeri forniti dalla Commissione Europea, l’indice del clima affari si è portato in territorio negativo a -0,12 punti nel mese di luglio dopo i 0,17 rilevati a giugno. Il dato si mostra anche peggiore delle attese degli analisti che erano per un calo più contenuto fino a 0,08 punti.