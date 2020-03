Zona Euro, peggiora fiducia economia a marzo

editato in: da

(Teleborsa) – Si deteriora la fiducia dell’economia di Eurolandia nel mese di marzo. L’indice che misura il sentiment complessivo è risultato pari a 94,5 punti dopo i 103,4 del mese precedente, mentre quello del complesso dell’Unione Europea si porta a 94,8 da 104,5 punti.

Il dato è reso noto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN) che segnala l’entrata di un nuovo indicatore sulle prospettive del lavoro (Employment expectations indicator, Eei), incluso nelle misurazioni della Commissione europea per fornire un indicatore delle prospettive di crescita nel mercato del lavoro.

Con questo strumento l’esecutivo comunitario vuole puntare maggiormente l’attenzione sull’aspetto sociale e inclusivo della crescita economica. Si registra, invece, un calo moderato per quanto riguarda il nuovo indicatore, EEI, sceso a 94,8 punti nella zona euro ed a 94,8 nell’intera UE.

Per quanto riguarda le componenti dell’indice per l’Eurozona, la fiducia dei consumatori resta negativa e peggiora a -11,6 punti da -6,6, mentre il clima nell’industria si attesta a -10,8 da -6,2 punti. Il sentiment peggiora nei servizi e passa a -2,2 da 11,1 punti così come peggiora quello del commercio al dettaglio a -8,3 da -0,2 punti. Nelle costruzioni la fiducia sale a 2,7 da 5,4 punti.