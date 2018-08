Zona Euro, la fiducia degli investitori sale anche a agosto

editato in: da

(Teleborsa) – Migliora ancora l’indice Sentix sulla fiducia degli investitori in Europa. Secondo l’ultimo sondaggio condotto dall’Istituto Sentix tedesco, che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla fiducia degli operatori borsistici in Eurozona, ad agosto l’indice si è portato a 14,7 punti dai 12,1 punti di luglio. Il dato è superiore alle attese degli analisti, che erano per un aumento più contenuto a 12,8 punti.

Su anche il sentiment sulle condizioni correnti che si porta a 37,3 punti dai 36,8 punti precedenti mentre l’indice delle aspettative migliora a -5,8 punti dai -10 del mese precedente.