Zona Euro, cala il surplus delle partite correnti

(Teleborsa) – La bilancia delle partite correnti dell’Unione europea (EU-28), nel mese di settembre chiude con un surplus di 28,2 miliardi di euro, in lieve calo rispetto all’avanzo di 28,5 miliardi di agosto (dato rivisto da 26,6). Le stime degli analisti erano per una discesa fino a 27 miliardi.

E’ quanto ha rilevato dalla BCE, secondo cui la componente dei servizi ha evidenziato un bilancio positivo per 10 miliardi e quella dei beni per 27 miliardi, mentre la partita dei redditi evidenzia un avanzo di 4 miliardi. Il tutto è stato in parte controbilanciato dal deficit di 13 miliardi nei redditi secondari.

Contemporaneamente, l’Eurostat ha rilevato che le partite correnti della Zona Euro hanno registrato un surplus di 321 miliardi di euro, in calo rispetto all’avanzo di 378 miliardi di agosto.