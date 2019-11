Zona Euro, bilancia commerciale in surplus a settembre

editato in: da

(Teleborsa) – Gli attriti con gli USA sui dazi non pesano per il momento sul commercio estero della Zona Euro. Nel mese di settembre la bilancia commerciale dell’Eurozona ha registrato un surplus pari a 18,7 miliardi di euro, rispetto all’avanzo di 14,7 miliardi del mese precedente e di 12,6 miliardi dello stesso mese dell’anno precedente. Le attese del mercato erano per un surplus di 17,5 miliardi di euro.

Il dato, reso noto dall’Istituto di statistica dell’Unione Europea (Eurostat), indica che le esportazioni sono state pari a 196,2 miliardi di euro in aumento del 5,2%, mentre le importazioni nello stesso periodo sono salite del 2,1% a 177,6 miliardi.

L’interscambio commerciale all’interno dell’area della moneta unica si è portato a 163,4 miliardi di euro in aumento dello 0,9% rispetto a settembre 2018.

Per l’intera Unione Europea (EU-28) si è registrato un deficit di 1,5 miliardi euro rispetto al disavanzo di 5 miliardi registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Le esportazioni sono salite del 4,3% mentre le importazioni hanno registrato un aumento del 6,4% rispetto all’anno prima.