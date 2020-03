Zignago Vetro, ricavi e utili in crescita nel 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Zignago Vetro ha chiuso l’esercizio 2019 con Ricavi consolidati che ammontano a 420,5 milioni di euro, rispetto a 376,5 milioni nell’anno precedente (+ 11,7%). I ricavi realizzati fuori del territorio italiano nel 2019 ammontano a 149 milioni di euro, + 1,7% rispetto a 146,5 milioni nel 2018 e sono pari a 35,5% del fatturato totale (38,9% nel 2018).

L’Ebitda consolidato pari a 118,1 milioni di euro rispetto a 104,3 milioni nel 2018 (+ 13,2%), rappresenta 28,1% dei ricavi (27,7% nel 2018). L’Ebit consolidato è 69,2 milioni di euro rispetto a 64,5 milioni nel 2018 (+ 7,2%), con un’incidenza sui ricavi di 16,4% rispetto a 17,1%.

Il Risultato operativo consolidato nell’anno ammonta a 69,6 milioni di euro, rispetto a 63,0 milioni nel 2018 (+ 10,6%), pari a 16,7% dei ricavi (16,7% nel 2018).

L’Utile prima delle imposte consolidato è pari a 67,6 milioni di euro nel 2019, rispetto a 58,4 milioni nel 2018 (+ 15,9%) e rappresenta 16,1% dei ricavi (15,5% nel 2018). L’Utile netto consolidato nel 2019 è pari a 53,1 milioni di euro rispetto a 45,0 milioni nel 2018 (+ 17,8%). L’incidenza dell’utile netto sui ricavi è 12,6% rispetto a 12,0% nel 2018.

“Nei primi mesi del 2020 le condizioni di mercato si sono mantenute buone e in linea con quelle dei trimestri precedenti – ha commentato Paolo Giacobbo Presidente e Amministratore Delegato -. Sulla base delle informazioni disponibili, si ritiene prevedibile che anche nei prossimi mesi dell’esercizio la domanda nei vari settori in cui opera il Gruppo possa mantenersi su buoni livelli, salvo il manifestarsi di impatti, di entità e durata attualmente imprevedibile, derivanti dai recenti avvenimenti socio-sanitari che coinvolgono il contesto globale. Tutte le società del Gruppo stanno affrontando con grande determinazione e coraggio questa inattesa situazione, osservando scrupolosamente le direttive dei singoli Stati e mettendo in atto ogni ulteriore sforzo e tutti gli opportuni provvedimenti per garantire la sicurezza di tutto il personale, la continuità operativa e i risultati aziendali. Questa situazione verrà certamente superata e ci darà motivo per diventare ancora più forti e determinati nello sviluppo futuro”.