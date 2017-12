Zignago Vetro acquisisce il 51% di La Revet Vetri

(Teleborsa) – Zignago Vetro ha acquistato da Revet, società toscana con sede a Pontedera (Pisa), il 51% del capitale di La Revet Vetri società con sede a Empoli e operante nel trattamento del rottame di vetro.

Revet oggi si occupa della raccolta, selezione e preparazione al riciclo delle raccolte differenziate di gran parte della Regione Toscana e, tramite la Società La Revet Vetri, del trattamento specifico di vetro cavo sia da raccolta mono sia multimateriale per lo stesso territorio.

Il controvalore dell’operazione è stato stabilito in 735mila euro. A seguito della compravendita è stato introdotto un nuovo statuto sociale che ha rinominato la Società in Vetro Revet e affidato la carica di Presidente a Sergio Pregliasco, direttore tecnico del Gruppo Zignago Vetro e già direttore dello stabilimento di Empoli.

Contestualmente all’operazione, i nuovi soci hanno, congiuntamente e pro quota, provveduto a immettere nella Società nuovo capitale per 1,5 milioni di euro, con l’obiettivo prioritario di dotare la Società di adeguate risorse finanziarie per procedere ai necessari interventi di miglioramento dell’assetto tecnico degli impianti.

Nel corso del 2018 sono previsti investimenti per oltre 3 milioni di euro per effettuare ammodernamenti agli impianti che consentiranno a Vetro Revet di aumentare le capacità di trattamento e di produrre un rottame “pronto al forno” di migliore qualità, mettendo la capacità produttiva al servizio del mercato e, in particolare al vicino stabilimento di Zignago Vetro a Empoli.

L’impianto dovrebbe consentire il trattamento già a partire dal 2018 di oltre 80mila tonnellate di rottame di vetro grezzo, con l’obiettivo di incrementare ulteriormente negli anni successivi, proveniente dal territorio toscano realizzando un ciclo virtuoso di raccolta e trattamento del vetro in tutta la Toscana.

Il neo-Presidente di Vetro Revet, Sergio Pregliasco, ha dichiarato: “E’ una operazione importante per le due società – oggi divenute socie – che d’ora in poi potranno focalizzarsi sulla messa a punto e l’efficientamento di un impianto la cui attività sarà orientata al produrre rottame pronto al forno di qualità migliore e in quantità maggiori, al servizio dello stabilimento di Empoli di Zignago Vetro e del mercato in genere. Siamo fiduciosi di poter così contribuire a realizzare un modello virtuoso di economia circolare sostenibile in cui crediamo fortemente”.

A Piazza Affari Zignago Vetri avanza dello 0,69%