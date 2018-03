Zephyro si aggiudica gara Consip per settore Sanità, titolo in rally

editato in: da

(Teleborsa) – Zephyro annuncia l’aggiudicazione definitiva della gara Consip per il MIES2 (Manutenzione Integrata Energia Sanità). Il bando prevede l’affidamento nella forma di contratto di convenzione per l’espletamento dell’attività di Multiservizio Tecnologico Integrato con Fornitura di Energia sia termica sia elettrica per gli Edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie nei Lotti 2, 3 e 15.

Zephyro è capogruppo di un raggruppamento con una quota di partecipazione del 90%; il valore massimo complessivo dei 3 lotti è pari a circa 530 milioni di euro (IVA esclusa), già aumentato fino ad una quota del 20%, per contratti della durata da 5 a 7 anni.

Intanto, le azioni Zephyro viaggiano in fortissimo rialzo in borsa, dove realizzano un guadagno del 6,6% a 7,42 euro. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 7,667 e successiva a 8,087. Supporto a 7,247.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)