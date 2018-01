Zalando stima una crescita della profittabilità nel 2017

(Teleborsa) – Zalando archivia il 2017 con un aumento della profittabilità, in linea con i propri obiettivi.

Secondo i risultati preliminari, il quarto trimestre si è chiuso con ricavi per 1,323-1,345 miliardi di euro, in crescita del 21,2-23,2%.

L’Ebit dovrebbe collocarsi tra i 107-120 milioni.

Per l’intero esercizio 2017 il rivenditore online di abbigliamento e calzature ha registrato ricavi pari a 4,478-4,5 miliardi di euro (+23,1-23,7% rispetto ai 3,639 miliardi messi a bilancio nel 2016) e un Ebit di 209-222 milioni, a fonte dei 216,3 milioni dell’anno precedente. Tali risultati, ha precisato il retailer tedesco in una nota, sono in linea con i target societari.

Il co-Chief Executive Officer Rubit Ritter ha parlato di “finale di anno robusto nonostante un ottobre impegnativo” e dichiarato che il trend di crescita dovrebbe proseguire anche nel 2018 e oltre.

Accoglienza debole degli investitori ai risultati da poco diffusi: il titolo Zalando sta limando a Francoforte lo 0,22% a 44,49 euro.