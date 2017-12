YouTube va alla conquista della musica in streaming

(Teleborsa) – YouTube si lancia nuovamente nel settore della musica in streaming.

Secondo indiscrezioni di stampa, il sito di condivisione di video di proprietà di Alphabet (la parent company di Google) lancerà a marzo un servizio musica e video in streaming.

Remix, questo il nome provvisorio del progetto, diventerà dunque rivale di Apple Music e Spotify, i due “giganti” del settore.

Sembra che la società abbia già firmato un contratto di collaborazione con la major discografica Warner Music Group per i diritti, mentre sarebbero in corso trattative con le altre due big Sony Music Entertainment e Universal Music Group.

Non è la prima volta che Google tenta di conquistare il servizio di musica in streaming: Google Play Music non ha però ottenuto i risultati sperati mentre il progetto YouTube Red, canale di musica a pagamento libera da inserzioni pubblicitarie, è fallito dopo poco tempo.