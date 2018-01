Yoox, ricavi netti record nel 2017

(Teleborsa) – 2017 davvero entusiasmante per Yoox Net-A-Porter Group, che registra ricavi netti record superiori a 2 miliardi di euro. In particolare i risultati preliminari parlano di 2,1 miliardi di euro, che rappresentano una crescita organica del 16,9% (+11,8% reported) rispetto agli 1,9 miliardi di euro del 2016.

Crescita positiva di tutte e tre le linee di business: ricavi netti Multimarca In-Season in aumento del 18,3%; ricavi netti Multimarca Off-Season in crescita del 14,9%, Online Flagship Stores a valore retail (GMV2) in progresso del 20,8%.

Solida crescita in tutti i principali mercati di riferimento.

“E’ stato un anno molto positivo”, ha commentato Federico Marchetti, amministratore delegato di Yoox.