Yoox, la partecipazione di T. Rowe Price

(Teleborsa) – T. Rowe Price Associates detiene in portafoglio, dal 29 gennaio 2018, una quota del 3,84% in Yoox Net-A-Porter. In precedenza, dal 26 gennaio scorso, l’azienda di investimenti pubblica statunitense, possedeva il 3,516% nell’internet retailer.

La partecipazione sopra menzionata è detenuta da T. Rowe, a titolo di gestione discrezionale del risparmio.

Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti.