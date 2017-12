Yoox, Calenda: investimento rafforza e-commerce e promuove Made in Italy

(Teleborsa) – “L’Italia ha ripreso a crescere principalmente grazie all’export e all’innovazione. Per questo il Governo, accanto ai programmi strategici come Impresa 4.0 e Piano Made in Italy, sta investendo in progetti operativi e concreti che permettono di trasferire sul territorio i driver di internazionalizzazione e digitalizzazione. L’investimento nel progetto di YOOX NET-A-PORTER va esattamente in questa direzione: rafforzare le reti di e-commerce e aprire nuovi canali all’export. Dopo un anno di lavoro su questo progetto strategico il Mise, tramite Invitalia, finanzia con 28 milioni l’Accordo di sviluppo fra l’azienda e la Regione Emilia Romagna che permetterà di realizzare un piano di investimenti di oltre 210 milioni e più di 500 nuovi occupati entro la fine del 2020 fra ricerca e sviluppo, espansione dell’infrastruttura tecnologica e logistica. Un progetto per rendere ancora più attrattivo il territorio e competitive le sue imprese”.

Cosi il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda a proposito dell’accordo di sviluppo tra l’azienda, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Emilia Romagna ed Invitalia.