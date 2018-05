YNAP, ricavi in salita nei primi tre mesi dell’anno

editato in: da

(Teleborsa) – Cresce il giro d’affari di Yoox Net A Porter Group che nel primo trimestre ha realizzato ricavi netti pari 518 milioni in salita del 7,9% a tassi di cambio costanti (+0,5% reported) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Positiva performance organica di tutte le line di business: ricavi netti Multimarca In-Season in rialzo del 14,1%, ricavi netti Multimarca Off-Season in crescita del 2%, Online Flagship Stores a valore retail in aumento del 21,8%.

Italia, Nord America e area Asia-Pacifico le aree che hanno registrato la maggiore crescita. Il numero dei clienti attivi è salito a 3,2 milioni da 3 milioni del primo trimestre 2017.

“Grazie alla nostra conoscenza dei clienti del lusso a livello mondiale continueremo ad investire in iniziative di lungo termine per consolidare la leadership globale di YNAP”, ha commentato Federico Marchetti, Fondatore e Amministratore Delegato di YNAP.

Per l’intero esercizio 2018 sono previsti investimenti tra 170 e 180 milioni di euro circa e di migliorare l’assorbimento di cassa rispetto al 2017.