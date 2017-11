Ynap, crescono i ricavi trimestrali

(Teleborsa) – Yoox Net-a-Porter ha chiuso il terzo trimestre con ricavi netti per 481,8 milioni, in aumento del 17,7% su base organica (a cambi e perimetro costanti) e del 10,7% reported. Il fatturato nei primi nove mesi è stato pari a 1,5 miliardi (+16,8%).

Gli online store del gruppo, hanno registrato 586 milioni di visite, nei primi nove mesi, rispetto a 510 milioni nello stesso periodo del 2016, che si sono tradotte in 6,8 milioni di ordini.

Il numero dei clienti attivi ha raggiunto 3,1 milioni al 30 settembre.

Outlook. Sulla base dei risultati raggiunti ad oggi e dell’andamento prevedibile del business per i mesi di novembre e dicembre, il gruppo prevede di conseguire nell’esercizio fiscale 2017 una “crescita organica dei ricavi netti in linea con il proprio Piano Strategico, posizionandosi sulla parte bassa della forchetta di crescita 17%-20%. Attesa una crescita dell’EBITDA adjusted, con un margine sui ricavi netti sostanzialmente in linea con l’anno precedente, e di investire circa 170 milioni di Euro in tecnologia e logistica.