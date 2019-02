Yellen snobba Trump: “Non capisce nulla di economia”

editato in: da

(Teleborsa) – Di solito a fare la parte del leone è lui, Donald Trump, un vero e proprio fuoriclasse quando c’è da sferrare attacchi o giudizi severi, abituato a scardinare ogni regola. Stavolta però ruoli invertiti perchè a finire nel mirino è toccato a lui.

L’attacco, piuttosto diretto, porta la firma di Janet Yellen, ex Presidente della Fed che non usa di certo toni felpati. Donald Trump “non comprende il funzionamento della banca centrale e dell’economia Usa”: ha detto in una intervista al programma Marketplace, l’ex Governatore della Federal Reserve che liquida, senza troppa riverenza, l’inquilino della Casa Bianca.

A domanda diretta poi se il Presidente americano comprendesse la politica economica, ha risposto: “No, non penso”. Rincarando anzi la dose: “Dubito persino che sia in grado di citare i mandati di piena occupazione e stabilità dei prezzi che sono stati assegnati alla Fed dal Congresso”.

ANTICHE RUGGINI – A dire il vero, le schermaglie tra Trump e l’economista di Brooklyn risalgono alla campagna elettorale del 2016: in quella occasione il Tycoon sostenne che la banchiera centrale doveva vergognarsi per la sua politica monetaria, accusandola di tenere bassi i tassi di interesse per favorire l’allora Presidente Barack Obama che l’aveva nominata. Ruggini proseguite quando Trump è arrivato alla Casa Bianca e ha accusato la Yellen di cominciare ad alzare i tassi, stavolta per affossare la sua agenda economica.

Al suo posto il Tycoon ha nominato Jerome Powell che però non sembra essere entrato nelle grazie del Presidente. Tra i due è in corso ormai da mesi un braccio di ferrocon il Presidente Usa che non ha risparmiato più di un siluro nei confronti dell’attuale Presidente della Federal Reserve, accusandolo a più riprese di remare contro la crescita e di frenare la cavalcata di Wall Street con la sua politica di rialzo dei tassi di interesse.