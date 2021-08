Yellen avverte: “Variante Delta è una minaccia per economia e lavoro”

editato in: da

(Teleborsa) – Proprio mentre Wall Street e le altre borse mondiali si preparano a veder centellinare i miliardi di aiuti concessi dalla Fed durante la pandemia attraverso il temutissimo “tapering”, preannunciato dalle Minutes del FOMC, la Segretaria al Tesoro Janet Yellen avverte: “la variante delta è ancora una minaccia”.

In una lettera inviata al Congresso USA, Janet Yellen, che prima di assumere questa carica è stata anche Presidente della Federal Reserve dal 2014 al 2018, ha avvertito che la variante delta del coronavirus “potrebbe porre sfide a breve termine alle economie locali e al mercato del lavoro”.

“L’American Rescue Plan ha stanziato 350 miliardi di dollari” per far fronte agli impatti economici della pandemia – ha ricordato nella lettera inviata assieme al Segretario al Lavoro Martin Walsh – e questi fondi “possono essere attivati per coprire i costi e fornire assistenza ai lavoratori disoccupati oltre il 6 settembre”. Yellen punta in sostanza ad una proroga del sistema di sussidi alla disoccupazione extra, concessi durante la pandemia, che scadranno il prossimo 6 settembre.

Il discorso però è anche più ampio e, proprio di recente, la Segretaria al Tesoro USA aveva avvertito che le “economie sono interconnesse” e che “la variante Delta del Covid potrebbe minacciare la ripresa globale”.

Qualcosa di più sul sentiment dei banchieri centrali e della comunità economica si saprà al consueto simposio annuale di Jackson Hole, in Wyoming, in programma dal 26 al 28 agosto 2021.