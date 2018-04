Xi Jinping apre sui dazi. Ora la parola passa a Trump

editato in: da

(Teleborsa) – Si allentano le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti.

Pechino è pronta a togliere i limiti agli investitori stranieri nel settore dell’auto e taglierà i dazi all’import di veicoli: sono solo alcune delle misure annunciate dal presidente Xi Jinping annunciate al Forum di Boao in Cina. Il Boao Forum for Asia (BFA) è modellato sul World Economic Forum che si tiene annualmente a Davos, in Svizzera

Il presidente ha assicurato l’allineamento del sistema cinese alle norme finanziarie e del commercio internazionale attraverso quattro pilastri fondamentali: più apertura dei mercati, più attrazione per gli investimenti, protezione della proprietà intellettuale e ampliamento delle importazioni. E ancora, la riduzione delle tariffe sulle importazioni di automobili e di “altri prodotti”, per equilibrare la bilancia commerciale. Xi Jinping intravede un orizzonte temporale di queste riforme, che dovrebbero arrivare entro l’anno. Dunque Pechino tende la mano agli Stati Uniti, senza mai citare gli USA o Trump che hanno intrapreso la guerra commerciale soprattutto nei confronti del Dragone.

Ora la parola passa al Presidente Trump e il mondo rimane a guardare.