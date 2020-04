XI edizione Salone del Risparmio rinviata al 2021

editato in: da

(Teleborsa) – L’11esima edizione del Salone del Risparmio è stata rimandata alla primavera del 2021. Lo ha annunciato Assogestioni, indicando le date del 20-22 aprile 2021 e spiegando che le perduranti condizioni di incertezza sanitaria connesse alla diffusione del Covid-19 in Italia e nel resto del mondo rendono impossibile una programmazione della manifestazione durante il 2020.

“Posticipare l’evento di riferimento per l’industria italiana del risparmio gestito è una scelta sofferta ma inevitabile – ha commentato Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni – nei prossimi mesi, attraverso le iniziative e gli strumenti messi in campo dall’Associazione con tutti gli associati e gli sponsor del Salone, proseguiremo il lavoro di divulgazione sulle tematiche più rilevanti per il settore e staremo al fianco degli operatori per aiutarli a soddisfare le proprie esigenze informative e formative, particolarmente elevate nelle fasi di incertezza”. “Continueremo inoltre nel nostro lavoro di sviluppo delle proposte per contribuire al rilancio dell’economia del Paese, come quella più recente di un PIR specializzato in PMI e crediti”, ha spiegato Galli.

“Sarà un’edizione ricca di contenuti, un’occasione di dialogo e di condivisione di idee che auspichiamo possa svolgersi in un rinnovato clima di serenità e di partecipazione”, ha concluso il direttore generale Galli.