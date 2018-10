Wpp a picco a Londra dopo taglio guidance

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata nera per Wpp, che sta crollando sulla Borsa di Londra con una discesa del 16,50% a 882,4 pence. A scatenare la fuga degli investitori il taglio della guidance dell’intero esercizio dopo la debole performance a livello di ricavi.

Il maggior gruppo pubblicitario al mondo ha chiuso il terzo trimestre con vendite like-for-like (una misura che compara l’andamento tra il trimestre in esame e lo stesso periodo dell’anno precedente escludendo però le attività dismesse o nuove) in calo dell’1,5%. Il dato delude le attese degli analisti che erano per una crescita dello 0,4%. Particolarmente negativo il business in Nord America, dove si è registrata una discesa del 5,3%.

I ricavi totali sono calati invece dello 0,8% a 3,76 miliardi di sterline.

Per l’intero esercizio Wpp stima un calo delle vendite like-for-like tra lo 0,5% e l’1%. In precedenza aveva previsto una crescita dell’1,6%.