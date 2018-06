World Gold Council, crescono gli investimenti sugli ETF in oro a maggio

editato in: da

(Teleborsa) – Crescono gli ETF sul Gold (Oro), che sono cresciuti di 15 tonnellate a 2.484 a maggio. E’ quanto riporta l’ultimo report del World Gold Council (WGC), associazione sovranazionale di sorveglianza e controllo sul mercato aurifero.

I più attivi sono stati i fondi europei (+2,8%) ed asiatici (+20%). In particolare i fondi UE hanno accelerato negli ultimi due mesi, mentre i fondi nordamericani hanno ridimensionato il trend di inizio anno, perdendo il 2,3% in asset in risposta al calo delle quotazioni dell’Oro.

La volatilità e la debolezza dell’Oro è stata trainata da un dollaro più forte (dollar index +2,3% a maggio), mentre gli strumenti che incorporano la copertura del cambio del dollaro sono saliti dell’1,4%. “Una conferma – sottolinea il WGC – che questo genere di strumenti sono molto utili in periodi di estrema volatilità dei tassi di cambio”.