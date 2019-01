World Economic Forum, tutto pronto a Davos. Ma Trump, Macron e May restano a casa

editato in: da

(Teleborsa) – Tutto pronto a Davos, in Svizzera, per la 49esima edizione del World Economic Forum, uno degli appuntamenti politici ed economici più importanti di tutto l’anno, in scena dal 22 al 25 gennaio. Oltre 3mila persone presenti fra capi di Stato (oltre 65), organizzazioni internazionali, business leader, società civile, accademici e artisti.

I temi del Wef 2019 – I big del pianeta dunque si riuniranno per discutere di globalizzazione nell’era della quarta rivoluzione industriale: questo il tema attorno al quale si articolerà l’edizione 2019

Assenti Trump e Macron Anche May verso il forfait – Big. Senza tre pesi massimi. Lo shutdown blocca Donald Trump. I gilet gialli frenano Emmanuel Macron. E la Brexit costringe Theresa May a rimanere a Londra.

Confermata invece la presenza sia del Premier italiano, Giuseppe Conte, sia dei ministri degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e dell’Economia Giovanni Tria.

In occasione del WEF, stilato come di consueto il Global Risks Report del 2019 nel quale vengono citati i sempre più allarmanti fenomeni atmosferici estremi, oltre che i rischi legati alla nuova ondata di protezionismo.