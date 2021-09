World Air Transport Summit torna in presenza

(Teleborsa) – Torna in presenza il World Air Transport Summit (Wats), che si terrà a Boston, dal 3 al 5 ottobre. Lo ha annunciato Willie Walsh, direttore generale Iata, sottolineando come i forum virtuali non sostituiscono l’importanza dell’incontro personale.

Tra i temi in discussione la sfida del cambiamento climatico, la sicurezza in tempo di Covid-19, la collaborazione tra i partner dell’aviazione.

Ad aprire i lavori Rachel Kyte, preside della Fletcher School, della Tufts University, già rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite e amministratore delegato di Sustainable Energy for All, il quale introdurrà il panel sui cambiamenti climatici e la sostenibilità, a cui parteciperanno Guillaume Faury, amministratore delegato Airbus, Stanley Deal, amministratore delegato Boeing Commercial Airplanes, Annie Petsonk, vice segretario aggiunto principale per l’aviazione e gli affari internazionali Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti, Pieter Elbers, amministratore delegato Klm, Jennifer Holmgren, ceo LanzaTech.