WM Capital acquista da Wantong brevetto europeo Self Diagnostic System

editato in: da

(Teleborsa) – WM Capital ha formalizzato un accordo con Wantong, società di diritto svizzero con sede a Lugano, che prevede il passaggio in capo a WM Capital di parte dec beni alienati in data 21 dicembre 2018, per un importo di 650 mila euro.

Si tratta di un complesso formato da ricerche ed analisi, know-how e manuali operativi, marchi. Tali beni sono rientrati quindi nel Bilancio di WM Capital a fronte della compensazione con il credito di pari importo rimasto aperto nei confronti di Wantong.

In tale operazione di compensazione, la società ha inoltre ottenuto il Brevetto Europeo denominato Self Diagnostic System depositato dalla parte venditrice in data 29 settembre 2020.