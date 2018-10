Wizz Air, varata la nuova policy bagagli

editato in: da

(Teleborsa) – Wizz Air, vettore low cost dell’Europa Centrale e Orientale, introduce una nuova policy per i bagagli, allineandosi di fatto a quanto già varato da Ryanair. L’obiettivo dichiarato è sempre la facilitazione della fase di imbarco dei passeggeri, ai quali Wizz Air garantisce di portare gratuitamente in cabina una borsa (dimensioni 40x30x20 cm), su tutti i propri voli.

Una regola che varrà a partire dal 1 novembre 2018, quando i passeggeri potranno portare in cabina un trolley standard del peso massimo di 10 kg, gratuitamente se avranno acquistato la WIZZ Priority a partire da 5 euro o, in alternativa, pagando una tariffa che parte da 7 euro per imbarcare il proprio bagaglio.