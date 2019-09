Wizz Air si espande a Danzica, Cracovia e Varsavia

editato in: da

(Teleborsa) – Wizz Air ha annunciato che espanderà le sue operazioni polacche, basando 4 nuovi aerei in Polonia. Dall’estate 2020 lancerà 15 nuove interessanti rotte da Danzica, Cracovia e Varsavia, oltre ad aumentare le frequenze settimanali, aggiungendo un totale di 24 voli settimanali al suo programma polacco.

Espandendo le sue operazioni, Wizz Air crea così oltre 160 posti di lavoro diretti aggiuntivi e avrà un team di oltre 1100 membri dell’equipaggio basati in Polonia. Saranno 13 milioni i posti in vendita sulle rotte polacche di Wizz Air nel 2020, il che rappresenta una crescita del 20% anno su base annua. Wizz Air, che offre ora 194 rotte verso 28 Paesi da 9 aeroporti polacchi, disporrà di 30 aeromobili con base in Polonia