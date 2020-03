Wizz Air premiata da ATW compagnia aerea 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Wizz Air, la più grande compagnia aerea low cost dell’Europa centrale e orientale, nominata Compagnia aerea dell’anno 2020 da Air Transport World, media brand leader al servizio delle esigenze di informazione delle compagnie aeree globali e delle comunità del trasporto aereo commerciale. Gli ATW Airline Industry Achievement Awards sono il riconoscimento più ambito che una compagnia aerea o l’individuo possano ricevere. Premiano le persone e le organizzazioni che si sono distinte per prestazioni eccezionali, innovazione e servizio superiore.

E’ la prima volta che il premio più prestigioso di Airline of the Year è stato assegnato a un vettore a bassissimo costo, eleggendo così Wizz Air il primo LCC (Low Cost Carrier) europeo a ricevere un riconoscimento così elevato. Il premio Compagnia aerea dell’anno 2020 sarà assegnato il 2 giugno a Vienna nel corso della 46a cerimonia annuale di premiazione del settore aeronautico dell’ATW che si terrà appunto in Austria.

Il vettore ungherese offre oltre 700 rotte da 25 basi, che collegano 155 destinazioni attraverso 45 Paesi. Più di 40 milioni i passeggeri trasportati nel 2019. Wizz Air opera con una flotta di 121 aeromobili Airbus. I suoi A320 sono equipaggiati con 180 posti, gli A321 con 230 posti, e i più recenti Airbus A321neo dispongono di 239 posti.

Wizz Air è quotata alla borsa di Londra (WIZZ) ed è inclusa negli indici FTSE 250 e FTSE All-Share. La compagnia è stata recentemente nominata tra le prime dieci compagnie aeree più sicure al mondo da airlineratings.com, l’unica agenzia al mondo per la sicurezza e la classificazione dei prodotti.