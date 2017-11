Wizz Air, ordine di 146 Airbus A320neo

(Teleborsa) – Wizz Air ha annunciato di aver siglato una lettera di intenti con Airbus per l’ordine di ulteriori 146 aeromobili della famiglia Airbus A320neo (72 A320neo e 74 A321neo).

Le consegne cominceranno nel 2022, ma la maggior parte degli aeromobili sarà consegnata nel 2025 e 2026 dopo la consegna di 110 aeromobili Airbus A321neo ordinati da Wizz Air nel 2015.

In base alla lettera di intenti Wizz Air ha il diritto di sostituire un numero di aeromobili A320neo con Airbus A321neo e viceversa, a seconda delle necessità future.

Al prezzo corrente, questi ulteriori aeromobili sono valutati oltre 17,2 miliardi di dollari, sebbene Airbus garantirà uno sconto. La finalizzazione dell’ordine rimane soggetta all’approvazione degli azionisti Wizz Air.

Jòzsef Vàradi, CEO di Wizz Air ha giustificato la scelta sottolineando come Airbus abbia garantito il miglior mix possibile di aeromobili, efficienza sui costi, supporto e prezzo e si è detto convinto che gli Airbus A320neo e A321neo segneranno una svolta per Wizz Air, che continua a crescere e ad espandere il nostro mercato dentro e fuori l’Europa. “Gli aeromobili con tecnologia di nuova generazione ci permetteranno di continuare ad abbassare i costi operativi – ha aggiunto Varadi – andando verso il nostro obiettivo di essere la linea aerea con le tariffe più basse e i minori costi unitari in Europa”.

Questo nuovo ordine, se approvato dagli azionisti di Wizz Air, porterebbe gli ordini importanti di Wizz Air con Airbus a 282 aeromobili, inclusi anche 8 Airbus A320ceo e 18 Airbus A321ceo la cui consegna continuerà fino all’inizio del 2019, e 110 Airbus A321neo la cui consegna è prevista a partire dal 2019 e continuerà fino alla fine del 2024.

Attualmente Wizz Air opera con una flotta di 85 aeromobili Airbus A320 e A321 e offre oltre 550 rotte da 28 basi, che collegano 142 destinazioni attraverso 43 Paesi.