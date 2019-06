Wizz Air ordina 20 A321XLR

editato in: da

(Teleborsa) – Wizz Air Holdings ha annunciato oggi al Salone Aerospaziale di Parigi Le Bourget di avere firmato un memorandum di intesa con Airbus S.A.S., come parte dell’accordo con Indigo Partners, relativamente all’esercizio di una parte delle proprie opzioni esistenti per l’acquisto di 20 aeromobili Airbus A321XLR. Le consegne avverranno nel corso di tre anni a partire dal 2023. La variante A321XLR sarà allestita a 239 posti, esattamente come l’A321neo per assicurare una completa omogeneità di flotta con la attuale flotta di Wizz Air. L’aeromobile XLR può anche essere utilizzato sull’attuale network di Wizz Air con la stessa efficienza. Il completamento dell’ordine rimane soggetto all’approvazione degli azionisti di Wizz Air, ove opportuno. L’annuncio odierno porterà gli ordini di Wizz Air con Airbus fino a un totale di 276 aeromobili per il 2026.

L’A321XLR sarà impiegato da Wizz Air per espandere ulteriormente il proprio network e collegare mete finora fuori portata, data la maggiore capacità di raggio dell’aeromobile, con la prospettiva di passare dalle rotte da 5-6 ore a 7-8 ore di volo.