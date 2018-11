Wizz Air inaugura il nuovo training center

editato in: da

(Teleborsa) – Wizz Air ha inaugurato a Budapest il suo nuovo Training Center di 3.800 metri quadrati, sviluppato da WING, la principale società immobiliare ungherese, e uno dei centri di addestramento aeronautico più avanzati d’Europa dotato di due simulatori di volo completo della serie Airbus A320 CAE 7000XR.

Come parte di un accordo della durata di 10 anni, CAE fornirà a Wizz Air anche servizi di gestione del centro di addestramento operando e mantenendo le attrezzature di addestramento per la compagnia aerea presso la nuova struttura. Il centro di addestramento, realizzato con un investimento di oltre 30 milioni di euro, avrà anche un trainer di ultima generazione per l’evacuazione di emergenza della cabina, prodotto da TFC, così come un dispositivo avanzato di addestramento antincendio V9000, realizzato da Flame Aviation. È un centro integrato dove può essere svolto l’addestramento di tutti i piloti e dell’equipaggio di cabina.

Potendo ospitare, a piena capacità, fino a 300 persone in formazione al giorno – provenienti da tutto il network Wizz Air – il nuovo Training Center regionale è in grado di tenere corsi di formazione in aula ed esercizi di simulazione di volo e in cabina. Anche i corsi iniziali e continuativi di addestramento a terra e le abilitazioni specifiche fanno parte dell’offerta formativa.

Il nuovo Training Center ospita la Wizz Air Pilot Academy, lanciata nel settembre 2018 in Ungheria, che offre l’opportunità unica di ottenere la licenza di pilota commerciale e la prospettiva di lavorare come pilota presso Wizz Air. Nell’ambito del programma, WIZZ supporterà tutti i cadetti iscritti al programma che soddisfano determinati termini e condizioni, attraverso il pre-finanziamento di una parte significativa delle tasse di iscrizione, al fine di abbassare la barriera per poter iniziare la carriera di piloti. Gli addestramenti di alto livello, secondo gli standard di Wizz Air, saranno forniti da scuole per piloti a contratto.