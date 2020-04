Wizz air conferma arrivo 15 Airbus A321XLR nel 2020

editato in: da

(Teleborsa) – La compagnia low cost ungherese Wizz Air, in inaspettata controtendenza nonostante il periodo di piena emergenza coronavirus e con traffico aereo ridotto ai minimi termini, conferma i propri programmi di sviluppo con l’acquisizione nella propria flotta di 15 nuovi Airbus A321XLR.



Lo ha confermato, Jozsef Varadi, CEO di Wizz Air, dichiarando che l’azienda possiede liquidità sufficiente per gestire la crisi del mercato nei prossimi 18 mesi e preannunciando di essere nelle condizioni di subentrare sulle rotte eventualmente non più operate da altre compagnie aeree.