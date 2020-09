Wise Guys raccoglie fondi tramite CrowdFundMe per espandersi in Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Wise Guys, uno dei primi acceleratori di startup in Europa, raccoglie fondi attraverso CrowdFundMe, unica piattaforma di Crowdinvesting quotata a Piazza Affari, per supportare l’avvio delle operazioni in Italia.

L’azienda ha lanciato una campagna di Equity Crowdfunding, con un primo obiettivo di 300mila euro e una scadenza tra due mesi. In una settimana ha già raccolto oltre 130mila euro, che serviranno a finanziare la crescita delle startup italiane selezionate nell’ambito della call rivolta alle startup tech, con focus sul b2b.

Da Novembre 2020 quindi WiseGuys inaugurerà il suo primo programma di accelerazione in Italia (basato a Milano) d’impatto locale e sguardo internazionale, rivolto alle startup digitali italiane ed europee. Le 10 startup con un investimento complessivo di 600.000 euro, per circa 5 mesi, al termine dei quali sono possibili investimenti di follow on.

“Il capitale raccolto durante la campagna di Equity Crowdfunding sarà utilizzato interamente per effettuare investimenti diretti nelle startup selezionate con un veicolo dedicato, che affiancheremo con Challenger, il fondo dell’acceleratore da oltre 6 milioni di euro” spiega Andrea Orlando, Managing Partner e Amministratore Delegato in Italia di Startup Wise Guys.