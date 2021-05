WINDTRE, partnership con Citroën per il lancio di “Ami – 100% Electric”

editato in: da

(Teleborsa) – Due brand insieme per un progetto che unisce il mondo della mobilità urbana con il mondo delle telecomunicazioni. Citroën e WINDTRE hanno annunciato oggi la partnership siglata in occasione del lancio di Ami, 100% electric. Un connubio che vede, da un lato, la mobilità urbana, sempre più sostenibile e green, grazie alle zero emissioni di Ami – 100% electric, rivoluzionario oggetto di mobilità completamente elettrico di Citroën; dall’altro la velocità della rete ‘Top Quality Network’ dell’azienda guidata da Jeffrey Hedberg, che ad oggi raggiunge in 5G, complessivamente, oltre il 90% della popolazione italiana.

Nel dettaglio i clienti che acquisteranno Ami – 100% electric, nelle diverse modalità, sia in contanti sia con leasing finanziario, avranno in esclusiva l‘offerta “GIGAMI” che prevede minuti e Giga illimitati in 5G e 200 SMS a 9,99 euro al mese, per 24 mensilità.

L’innovazione si riflette anche nelle modalità di distribuzione. Ami – 100% electric potrà essere acquistata online sul sito di Citroën, ma non solo. Per la prima volta, infatti, sarà possibile scoprire Ami – 100% electric anche in uno dei negozi WINDTRE selezionati, dove i clienti saranno supportati dagli addetti alle vendite nel processo di acquisto online. Sarà, inoltre, possibile conoscere Ami – 100% electric nel punto vendita WINDTRE Euroma2, dove sarà esposta, oppure sul sito WINDTRE.

Ami – 100% electric risponde alla sfida lanciata dalla mobilità urbana, nel rispetto dell’ambiente. Può essere guidata già a 14 anni con la patente di categoria AM, offre un’autonomia a zero emissioni di 75 km. La batteria da 5,5 kWh si ricarica in sole tre ore da una presa elettrica standard da 220 V. È, inoltre, ultracompatta, con i suoi 2,41 metri di lunghezza, e maneggevole grazie al diametro di sterzata di appena 7,2 metri. Tra le caratteristiche centrale è la predisposizione di Ami per la connettività senza interruzioni garantita dallo smartphone. In plancia vi è, infatti, un alloggiamento che ospita il diffusore Bluetooth in grado di riprodurre musica e le telefonate in vivavoce. Navigazione e multimedialità sono quindi affidate allo stesso smartphone che diventa il display di bordo, tatticamente posizionato in un alloggiamento specifico alla destra del volante, alla cui base è presente la presa USB per la sua ricarica.

“Siamo orgogliosi di presentare oggi questa magnifica avventura insieme a WINDTRE, per il lancio di AMI – 100% electric in Italia – ha affermato Alessio Scutari, direttore marketing Citroën Italia –. Da sempre Citroën si ispira alle esigenze delle persone per offrire soluzioni di mobilità adatte alle evoluzioni della società, in linea con la nostra firma di Marca ‘Inspired By You’. WINDTRE è il partner che abbiamo scelto perché condividiamo gli stessi valori umani e l’incessante ricerca di innovazioni tecnologiche al servizio dei Clienti. Entrambi ci indirizziamo ad un vasto pubblico, di tutte le età, esattamente come fa AMI – 100% electric, la nostra soluzione di mobilità urbana, anticonformista, rivoluzionaria, accessibile a tutti e facile da utilizzare nella vita di tutti i giorni. È un quadriciclo leggero ma si propone in maniera del tutto diversa rispetto a tutti gli altri competitor sul mercato perché è l’unica soluzione moderna e contemporanea alla mobilità in città”.

“WINDTRE è lieta di essere al fianco di Citroën, un brand automobilistico che esprime innovazione da oltre 100 anni, in questo progetto che proietta la mobilità urbana verso un orizzonte sempre più green, intelligente e accessibile a tutti, anche ai più giovani. La nostra partnership con Citroën – ha spiegato Tommaso Vitali, chief marketing officer di WINDTRE – permette di coniugare le caratteristiche di Ami – 100% electric con una soluzione di connettività illimitata in 5G, in linea con l’idea di tecnologia sostenibile e vicina alle persone che contraddistingue, fin dalla nascita, il marchio WINDTRE. Siamo entrati subito in sintonia con Citroen ed è venuto naturale sviluppare questa collaborazione basata su tre parole chiave: innovazione, accessibilità, sostenibilità”. Un tema, quest’ultimo, che – come ha sottolineato Vitali – è molto importante per WINDTRE. “Abbiamo appena lanciato il nostro Piano 2020-2030 e raggiunto dei traguardi importanti sul fronte della sostenibilità energetica. Per noi la sostenibilità – ha proseguito il chief marketing officer di WINDTRE – significa tante cose fra cui ‘responsabilità digitale’: dando noi connettività a oltre 26 milioni di persone in Italia ci vogliamo assumere la responsabilità anche di quello che accade all’interno dell’ecosistema digitale in cui siamo sempre più immersi. Questo per noi significa sviluppare attività in collaborazione sia con le istituzioni che con molti partner cercando di portare sempre più consapevolezza rispetto alle opportunità ma anche dei rischi del web. Tra i tanti progetti cito, in particolare, ‘Neo connessi’ rivolto alle famiglie e ai più giovani con l’obiettivo di far loro apprendere, attraverso una serie di strumenti che mettiamo a disposizione, i rischi e le opportunità del mondo digitale”.