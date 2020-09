WINDTRE investe sulle competenze digitali. Al Via piano “D FACTOR”

editato in: da

(Teleborsa) – WINDTRE investe sulle competenze digitali dei suoi dipendenti, soprattutto alla luce dei lunghi mesi di lockdown, che hanno messo in evidenza come tecnologia e connettività siano ancor più centrali nel mondo del lavoro. Ne ha parlato Sergio Gonella, Responsabile Culture and People Development & Recruiting dell’azienda guidata da Jeffrey Hedberg, che è stata tra le prime ad adottare lo Smart Working per tutti i dipendenti durante l’emergenza Covid.

A proposito del lockdown, il manager ha spiegato che WINDTRE ha “potuto cogliere ancora di più le straordinarie opportunità offerte dagli strumenti tecnologici”, che hanno consentito ai dipendenti di lavorare secondo il modello del “working apart together”.

“WINDTRE ha lanciato “D FACTOR’” il programma di Learning & Development per accrescere le competenze digitali”, anticipa Gonella, sottolineando che il programma realizzato in partnership con MIP, la Business School del Politecnico di Milano, “nasce dal Digital DNA di WINDTRE” e fa perno su quattro ambiti: Digital Soft Skills (relazionali e comportamentali), Digital Hard Skills (conoscenze tecniche), Job Related Skills (di mestiere e distintive) ed Innovation Skills (per stimolare un comportamento innovativo).

“Il primo passo di questo programma, che ci accompagnerà fino a fine 2021 – spiega – è stata una survey online gamificata, per scoprire la propria digital readiness. Ogni dipendente ha ottenuto due profili, relativi rispettivamente alle attitudini digitali e alla propensione all’innovazione, e in base a questi risultati seguiranno percorsi di formazione personalizzati e mirati”.

“D FACTOR è uno dei fiori all’occhiello del programma di Learning & Development di WINDTRE”, afferma il responsabile dell’azienda, ricordando che il programma è stato preceduto da oltre cinquanta iniziative di skill development con progetti di integrazione, sviluppo e trasformazione digitale, dedicati a dipendenti e manager. Un’attenzione che ha garantito a WINDTRE una serie di riconoscimenti: dalle best practice di TOP EMPLOYERS all’HR Innovation Award del Politecnico di Milano per il Performance Management.



L’impegno di WINDTRE proseguirà quest’anno – ha concluso Gonella – con più di 60 mila ore di formazione erogate ai dipendenti e con ulteriori iniziative strategiche sul fronte della Leadership Sostenibile e del Gender Parity, a sostegno del Purpose aziendale, ‘Eliminiamo qualsiasi distanza tra le persone’, e del modello di valori incentrato su Coraggio, Responsabilità, Fiducia e Inclusione.