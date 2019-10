Wind Tre miglior operatore per assistenza ai clienti nei punti vendita

editato in: da

(Teleborsa) – La compagnia telefonica Wind Tre, guidata da Jeffrey Hedberg, si aggiudica per il quarto anno consecutivo il riconoscimento di primo operatore di telefonia in Italia, per “l’eccellente servizio di assistenza ai clienti nei suoi punti vendita con il marchio Wind”.

Il tributo è stato assegnato dall’autorevole Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF), in uno studio denominato “I Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2019/2020”. I risultati della ricerca sono frutto di un’approfondita indagine, basata su 230mila pareri espressi direttamente dai consumatori, sul servizio ricevuto da 1274 aziende in 150 settori dell’economia italiana.

“Il prestigioso riconoscimento attribuito a Wind Tre – sottolinea Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di Wind Tre – che si somma a quello ottenuto dal brand Wind ai vertici anche nei servizi ADSL, premia le scelte di trasparenza e di qualità nel rapporto con i nostri clienti che, da sempre, contraddistinguono l’azienda”.

Wind si è aggiudicata un “Oro” quanto all’assistenza ai clienti offerta nei punti vendita, con un punteggio del 71,9% e un altro per il servizio ADSL con uno score del 63,9%.

Sono proprio i clienti, coinvolti in un sondaggio online rappresentativo della popolazione italiana, ad assegnare i sigilli di qualità al panel di aziende analizzato. L’indagine presenta da un lato quelle aziende che si distinguono all’interno del proprio settore di appartenenza per il livello di servizio offerto ai clienti, dall’altro si propone anche di confrontare i diversi settori dell’economia italiana, individuando quelli che soddisfano al meglio le attese dei consumatori.