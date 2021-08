William-Sonoma vola con dividendo, buyback e rialzo guidance

editato in: da

(Teleborsa) – Rialzo per Williams-Sonoma, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell’11,10%. A fare da assist al titolo l’ottima trimestrale, la revisione al rialzo per l’anno in corso ed il prossimo e l’annuncio di un dividendo e di un buyback,.

La catena retail per la casa, alla luce dei positivi risultati trimestrali, ha annunciato per il 2021 una crescita dei ricavi fino al 20% dal 10% indicato in precedenza. Annunciato anche un aumento del dividendo del 20% a 71 cents ed un buyback azionario di 1,25 miliardi di dollari. L’ultimo trimestre si è chiuso con ricavi in aumento del 31% a 1,94 miliardi ed un EPS di ì3,21 dollari.

Il confronto del titolo con l’S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Williams-Sonoma rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Allo stato attuale lo scenario di breve di Williams-Sonoma rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 201,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 181,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 221,7.