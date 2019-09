WIIT, vola l’utile nei primi sei mesi del 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Buono il primo semestre del 2019 per Wiit. Al 30 giugno 2019 il Gruppo che opera nel mercato del Cloud Computing ha registrato ricavi consolidati pari a Euro 14,8 milioni, in forte crescita (+38,0%) rispetto a Euro 10,7 milioni al 30 giugno 2018.

L’Utile netto Adjusted si attesta al 30 giugno 2019 ad Euro 4,0 milioni, rispetto ad Euro 1,5 milioni nello stesso periodo del 2018, registrando una crescita del 160%, grazie, principalmente, ai risultati operativi raggiunti e [al beneficio fiscale “Patent Box”, a seguito dell’accordo che la Società ha siglato con l’Agenzia delle Entrate, che ha generato un valore netto positivo delle imposte al 30 giugno 2019 pari a Euro 0,95 milioni.

La Posizione Finanziaria Netta (indebitamento), considerando l’impatto IFRS16 di circa Euro -5,8 milioni registrato nel periodo di riferimento, passa da Euro -4,4 milioni al 31 dicembre 2018 ad Euro -9,0 milioni al 30 giugno 2019.

“Prosegue l’impegno della Società, anche a valle delle acquisizioni di Adelante e Matika, a realizzare, in linea con i nostri obbiettivi, una crescita anche per linee esterne e continuiamo a valutare opportunità di consolidamento del mercato sia in Italia che all’estero”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato, Alessandro Cozzi.

Festeggia il titolo a Piazza Affari con un balzo di oltre l’1%.