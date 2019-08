WIIT prosegue il piano di buy-back

editato in: da

(Teleborsa) – WIIT ha acquistato nel periodo 12 – 16 agosto 2019 n. 1.840 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 58,109 euro per azione, per un controvalore complessivo di 106.816,00 euro.

Dall’inizio del programma WIIT ha acquistato n. 24.875 azioni ordinarie (pari al 0,94% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 1.352.141,59 euro.

A seguito degli acquisti finora effettuati, la società detiene un totale di n. 89.635 azioni proprie, pari a circa il 3,38% del capitale sociale.

Nel frattempo in Borsa ottima performance per il player italiano nel mercato dei servizi Cloud per le applicazioni critiche aziendali, che scambia in rialzo del 2,33%.