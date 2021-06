WIIT, interamente sottoscritto l’aumento di capitale da 25,5 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – WIIT, società quotata sul segmento STAR e uno dei principali player italiani nel mercato del Cloud Computing, ha comunicayo la positiva conclusione del collocamento di 2.100.000 azioni ordinarie, pari a circa il7,9% del capitale sociale della stessa (post-aumento) effettuato tramite procedura di accelerated bookbuild offering a investitori istituzionali. Come precedentemente comunicato, anche l’azionista di controllo WIIT – Fin S.r.l. – ha partecipato all’operazione.

In particolare, WIIT ha collocato 1.500.000 nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale (pari a circa il 5,7% delle azioni emesse), e Fin S.r.l. ha ceduto 600.000 azioni WIIT (pari a circa il 2,3% delle azioni emesse). Il collocamento delle azioni è stato effettuato a un prezzo pari a 17 euro per azione.

Ora WIIT emetterà quindi 1.500.000 azioni ordinarie per un controvalore complessivo lordo pari a 25,5 milioni di euro, di cui 150 mila euro quale valore nominale e 25, 35 milioni di euro a titolo di sovrapprezzo. Il capitale sociale complessivo risulterà pari a 2.802.066 euro, suddiviso in 28.020.660 azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale. Fin S.r.l. manterrà la titolarità di 14.776.600 azioni, pari a circa il 52,7% del capitale sociale e a circa il 69% dei diritti di voto, continuando a mantenere il controllo di diritto della società.

Come già comunicato, i proventi dell’aumento di capitale saranno utilizzati per proseguire la strategia di crescita per linee esterne avviata con le recenti operazioni di acquisizione e con il progressivo processo di internazionalizzazione del gruppo, nonché per aumentare il flottante e agevolare gli scambi del titolo WIIT, favorendone la liquidità.