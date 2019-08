WIIT, informativa sull’acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – WIIT, in esecuzione della delibera assunta dall’Assemblea degli Azionisti del 30 novembre 2018, comunica di aver acquistato dal 29 luglio al 2 agosto 2019, complessivamente 3.110 azioni proprie al prezzo medio unitario di 55,94 euro per azione, per un controvalore complessivo di 173.903,20 euro.

Dall’inizio del programma la società italiana attiva nel mercato del Cloud Computing, ha acquistato 20.915 azioni ordinarie, pari allo 0,79% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di 1.125.346,59 euro.

A seguito degli acquisti finora effettuati, WIIT detiene un totale di 85.675 azioni proprie, pari a circa il 3,23% del capitale sociale.

Contenuto ribasso, a Milano, per WIIT che archivia la sessione in flessione dello 0,71%.