WIIT continua lo share buy-back

(Teleborsa) – WIIT, in esecuzione della delibera assunta dall’Assemblea degli Azionisti del 5 maggio 2021, ha comunicato di aver acquistato dal 28 giugno al 2 luglio 2021, complessivamente 63.355 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 19,0893 euro per azione, per un controvalore complessivo di 1.209.115,06 euro.

Dall’inizio del programma la società attiva nel mercato dei servizi Cloud per le applicazioni critiche aziendali, ha acquistato 192.276 azioni ordinarie (pari allo 0,686% del capitale sociale pari ad 2.802.066,00 euro), per un controvalore complessivo di 3.564.173,48 euro.



A seguito degli acquisti finora effettuati, WIIT detiene un totale di 1.539.861 azioni proprie, pari a circa il 5,50% del capitale sociale pari a 2.802.066,00 euro.

Nel frattempo, a Milano, WIIT fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente attestandosi a 19,04 euro, con un calo dello 0,21%.

