WIIT continua il piano di acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) – WIIT ha acquistato, nel periodo 08 – 12 Febbraio 2021, n. 1.450 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 160,2070 euro per azione, per un controvalore complessivo di 232.494,00 euro in esecuzione della delibera assunta dall’Assemblea degli Azionisti del 29 Aprile 2020.

A seguito degli acquisti finora effettuati, WIIT detiene un totale di n. 151.576 azioni proprie, pari a circa il 5,72% del capitale sociale.

La giornata borsistica si conclude positivamente oggi per l’azienda leader in erogazione di servizi di Hosted Private e Hybrid Cloud, che chiude con un rialzo dell’1,89%.